Lampedusa e Linosa, i collegamenti fanno acqua? Il sindaco pronto a chiedere i danni a Siremar

Una richiesta di rescindere il contratto di servizio e di risarcire i danni per la comunita’ di Lampedusa e Linosa. A inviarla all’assessorato regionale ai Trasporti della regione Sicilia perché getti letteralmente a mare gli accordi con la compagnia di navigazione Siremar per i collegamenti con le isole è stato il sindaco Totò Martello in seguito a quelli che ha definito “i ripetuti problemi nel collegamento navale gestito dalla compagnia di navigazione. Avarie al motore, guasti meccanici, ritardi, partenze annullate, disservizi a bordo sono troppo spesso i tratti distintivi dei traghetti utilizzati dalla Siremar per i collegamenti con Lampedusa e Linosa”, ha denunciato il primo cittadino Continua a leggere→