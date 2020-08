Camionista ubriaco al volante: guidava a zig zag in autostrada rischiando di fare una strage

Accorgersi che qualcosa “non andava” nella cabina di guida di quel camion appena ripartito dall’area di servizio di Roncobilaccio, per gli agenti della polizia stradale non è stato difficile: il tir procedeva infatti a zig zag mettendo in serio pericolo la vita degli automobilistiche stavano percorrendo l’autostrada A1. Il primo sospetto, ovvero che al volante potesse esserci un conducente ubriaco, ha trovato immediatamente conferma una volta fermato il mezzo pesante e fatto scendere l’autista, dipendente di una azienda di autotrasporti partenopea, apparso in evidente stato d’ebbrezza. Un’ubriachezza confermata dal test al quale è stato sottoposto che ha rilevato un tasso alcolico di 2.13 che ha fatto scattare la denuncia per guida in stato di ebrezza,il ritiro della patente e il sequestro del tir sul quale viaggiava, che gli agenti sono riusciti a far fermare lungo il tratto valdarnese dell’Autosole tra Incisa e San Giovanni Valdarno.