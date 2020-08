Patenti scadute o in scadenza, per guidare in Italia saranno valide fino a fine anno

Le patenti di guida in scadenza a partire dal 31 gennaio 2020 saranno considerate valide fino al 31 dicembre 2020 sul territorio nazionale. La decisione è stata comunicata dai responsabili della Motorizzazione del ministero delle Infrastrutture e trasporti con una circolare nella quale si precisa anche che per poter guidare al di fuori dei confini nazionali (ma dentro quelli dell’unione europea) occorre invece tener conto dell’articolo del regolamento che ha disposto che le patenti scadute dal 1°febbraio al 31 agosto 2020 siano prorogate di validità per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza indicata sulla patente stessa. Per quanto riguarda invece le autorizzazioni a esercitarsi alla guida in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, sono prorogate fino al 13 gennaio 2021 mentre in materia di attestazioni sanitarie la validità dei certificati medici rilasciati per il conseguimento della patente di guida, il cui termine di scadenza trimestrale o semestrale cada tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, viene “allungata” per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza fissato al 15 ottobre 2020. Infine i permessi provvisori di guida: quelli rilasciati ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi a una visita davanti alla commissione medica locale in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.