Senatrice 5 Stelle coinvolta in uno scontro scopre che l’auto che guidava non era assicurata

Guidare un’auto e avere un incidente può accadere. Farlo senza che l’auto sia assicurata non dovrebbe invece succedere. Perché non avere una copertura assicurativa significa esporre altri a conseguenze pesantissime. Purtroppo sono molti gli italiani che circolano senza proteggere se stessi e gli altri. Un lungo elenco al quale è andato ad aggiungersi anche il nome di una persone che in quella lista non avrebbe mai dovuto (e sicuramente voluto) finirci: Giulia Lupo, senatrice eletta con il Movimento 5 Stelle, ex hostess di volo alla quale il ministro dell’economia Stefano Patuanelli ha affidato il “caso Alitalia” per il rilancio della compagnia e la riorganizzazione del settore aereo nel nostro Paese oltre che protagonista della crociata contro l’esosità dell’Air Force di Matteo Renzi, immortalata al fianco dell’ex ministro ai Trasporti Danilo Toninelli e a Luigi Di Maio a bordo dell’aereo mai entrato in funzione. Non su una pista d’aeroporto ma su una normale strada di Marina di Ragusa, in Sicilia, Giulia Lupo è stata coinvolta in un incidente automobilistico alla guida di una vettura senza assicurazione lo scorso 2 giugno. Secondo la ricostruzione dell’incidente l’incidente sarebbe avvenuto in un tratto di strada in cui la segnaletica orizzontale del tracciato appare confusionario e difforme. Materia per i legali delle assicurazioni pronti a scontrarsi a loro volta, a colpi di atte perizie per il risarcimento, se non fosse che Giulia Lupo non sarebbe stata coperta dalla polizza al momento dell’incidente. Come risulta del resto dal verbale dalla polizia locale in cui si legge che “il veicolo B (quello guidato dalla senatrice è stato sanzionato ai sensi dell’articolo 193 del Codice della strada per mancanza di copertura assicurativa e posto sotto sequestro amministrativo ai sensi dell’articolo 213 del Codice della strada”.Contattata dal quotidiano La Verità, la senatrice ha spiegato che l’auto veniva tenuta quasi sempre ferma perchè il proprietario, suo padre, non guidava più da mesi e nessuno della famiglia, alle prese con una situazione personale definita particolarmente complessa, aveva pensato al rinnovo dell’assicurazione. Rinnovo al quale lei stessa evidentemente non ha pensato prima di mettersi al volante.