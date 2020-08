Rogo nella notte in un’azienda di trasporti: le fiamme distruggono il capannone e nove camion

Diciannove mezzi dei vigili del fuoco accorsi per domare le fiamme: basta questo dato per avere un’idea del gigantesco rogo divampato nella notte fra venerdì e sabato a Costa di Mezzate, in provincia di Bergamo, nel capannone di una ditta di trasporti, la Saul Pezzotta distruggendo la struttura e i nove camion parcheggiati all’interno, oltre a danneggiare anche le ditte vicine. Un rogo impressionante, che ha provocato una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza e che ha costretto cinque famiglie residenti in una cascina vicina al capannone ad abbandonare in tutta fretta le abitazioni dopo che la zona è stata dichiarata a rischio ambientale per la grande quantità di fumo sprigionata dall’incendio e perché non si conosceva l’origine di tutti i materiali presenti nel magazzino e pronti a essere trasportati dai camion della ditta. I sindaci di alcuni comuni a sud di Costa di Mezzate hanno invitato i residenti a tenere le finestre chiuse e non uscire di casa.