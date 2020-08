I monopattini viaggiano per 12mila chilometri: è il primo carico “tutto strada” sulla Via della seta

Oltre 12mila chilometri: è questa l’incredibile distanza percorsa da un camion carico di monopattini elettrici “made in China” che, per la prima volta, ha percorso l’antica via della Seta “tutto strada”, arrivando addirittura con un giorno di anticipo, rispetto ai 24 previsti, a destinazione, la piattaforma della Trial di via Sele, 6 a San Giuliano Milanese. Un viaggio incredibile, organizzato dalla filiale milanese dello spedizioniere Alitrans, iniziato dalla zona industriale di Shanghai proseguito, dopo l’avvicendamento del trattore con due conducenti alla frontiera con il Kazakistan, attraverso la Russia per giungere a destinazione venerdì 31 luglio accolto dal responsabile di Alitrans Vito Lionetti, e da Riccardo Fraconti della Trial e “smistato, su diversi pallets per essere consegnato al destinatario finale per la vendita alla grande distribuzione. “La modalità stradale, che rispetto alla nave guadagna circa 10 giorni e ha il vantaggio di costare circa il 50 per cento in meno di quella aerea, si è resa necessaria per la presenza delle batterie al litio, che non vengono accettate da alcune tratte ferroviarie”, hanno commentato i responsabili del “viaggio da primato” sottolineando anche come rispetto al treno la percorrenza si invece quasi uguale, anche se poi necessita della terminalizzazione a destino sempre via camion”.