Tre milioni di auto Euro 0 sulle strade. Dal 1°agosto gli incentivi quante ne elimineranno?

Nei registri della Motorizzazione civile risultano ancora iscritte oltre tre milioni e 300mila automobili Euro 0, corrispondenti all’8,4 per cento del totale vetture a uso privato in circolazione. Un dato se si considera che calcolando anche le automobili Euro 1-2-3 si arriva, in totale, a circa 13,4 milioni; vale a dire che un terzo della auto potenzialmente in strada ha 15 anni o più di anzianità. Un danno non per l’ambiente ma anche per la sicurezza stradale, considerata il basso livello di tecnologia, oltre che per le tasche dei proprietari; secondo le simulazioni di Facile.it, assicurare un veicolo Euro 3 del 2005 può infatti costare fino al 156 per cento in più rispetto allo stesso veicolo, nella sua versione euro 6, immatricolato nel 2020.Una situazione che potrebbe sensibilmente migliorare dal primo dal primo agosto quando scatteranno gli incentivi statali per l’acquisto di autovetture Euro 6, togliendo mezzi vecchi e pericolosi sotto diversi punti di vista dalle strade italiane. Magari a cominciare dalla Campania, maglia nera d’Italia, che da sola conta 503mila auto private Euro 0, corrispondenti al 14 per cento di quelle presenti nella regione.