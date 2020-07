Sono gravi le condizioni di un uomo di 30 anni rimasto coinvolto in un incidente mentre in monopattino viaggiava poco lontano dall’imbocco della tangenziale di Trento, in direzione nord, prima del cavalcavia in zona Ravina. L’uomo, investito da un’auto, è ricoverato all’ospedale Santa Chiara di Trento lo stesso dove è stata accompagnata, in stato di choc la donna, di 23 anni, al volante dell’auto coinvolta nell’incidente.