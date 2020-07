Industria dell’auto, è questa la strada da seguire per accelerare la ripartenza e frenare le perdite?

Minimo e massimo sono due realtà che si trovano alla massima distanza che possa esistere, ai poli opposti. Ma possono avvicinarsi. Per esempio grazie a Minimax, espressione comunemente usata nella teoria delle decisioni per indicare il metodo per minimizzare la massima perdita possibile. Un metodo più che mai attuale in questi mesi di crisi pesantissima seguita alla pandemia di polmonite da Coronavirus, un tema destinato a cattura lo spirito di molti imprenditori e manager di fronte a mercati in contrazione, con la necessità di un massimo controllo dei costi, fissi e variabili, per rendere minime le perdite. Una strada per ripensare il proprio modello gestionale alla luce delle mutate condizioni di mercato (senza dimenticare che spesso nella storia sono stati i momenti di crisi a fungere da stimolo per realizzare innovazioni in modo creativo) pronta a essere percorsa anche dall’industria dell’auto, comparto per il quale questa fase d’emergenza economico-sanitaria sta rappresentando una sfida che supera per “magnitudine” ogni “scossa” precedente, chiamando gli operatori, in particolare del marketing e della distribuzione automobilistica, a rivedere profondamente il proprio modo di operare. Provando a far ripartire un mercato che è affondato ai minimi e risale a fatica, e che chiede di alzare al massimo il motore dell’innovazione. E proprio Minimax sarà il tema al centro del”viaggio verso la ripartenza del settore automobilistico) organizzato da Automotive Forum Live, la nuova versione dell’Automotive Forum proposto nella nuova veste digitale, per discutere e approfondire i temi caldi del settore. Un format a puntate, trasmesso ogni due settimane (escluso agosto) che martedì dalle 12.30 alle 13. 30 “partirà” in diretta sui canali social di Quintegia e sul sito www.automotiveforum.it (dove resterà disponibile anche on demand) con al volante un equipaggio di super esperti: Leonardo Buzzavo,presidente, Quintegia e

docente all’ Università Ca’ Foscari ;Andrea Crespi,managing director, di Hyundai Motor Company Italy; Gabriele Maramieri general manager di Quintegia; Alessandro Rubini,presidente e Ceo di Web Industry; Matthias Moser, direttore g eneraledel Gruppo Eurocar Italia; Tommaso Bortolomiol,

Vp Corporate & Industry Relations di Quintegia; Nicola Vacca, amministratore d elegato di Special Car Group; Luca Montagner, senior advisor di Quintegia; Davide Cervellin responsabile Marketing & Data Officer di Telepass.