Cinque miliardi di euro investiti: così gli associati ad Alis “spingono” l’Italia nel futuro

Cinque miliardi di euro. È questa l’impressionante somma investita in nuove navi, nuovi camion, nuovi treni, magazzini di ultima generazione e infrastrutture più moderne dagli associati di Alis, l’ Associazione logistica dell’Intermodalità sostenibile. A “tirare le somme” di un’”operazione finanziaria” destinata a rendere sempre più tecnologico e competitivo il Paese, contribuendo nel contempo a combattere l’inquinamento ambientale,è stato il presidente di Alis, Guido Grimaldi nel suo intervento dal palco della alla Due Giorni di Alis organizzata a Sorrento per fare il punto sulla situazione e, soprattutto, tracciare le strade (e le rotte) per la ripartenza. “Questo 2020 è un anno difficilissimo per le tante vittime di questa pandemia ma è anche l’anno della sostenibilità, in cui la nuova regolamentazione IMO 2020 ci ha imposto un drastico calo delle emissioni di CO2”, ha detto Guido Grimaldi spiegando che, proprio grazie agli enormi investimenti fatti dagli associati , “siamo stati in grado di fare ben cinque volte meglio rispetto ai limiti imposti dalla normativa”.