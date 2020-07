Neopatentati e tartassati. Ma se i giovani invece che acquistare l’auto la noleggiano….

Neopatentati fa rima con tartassati. Una verità ben nota ai più giovani automobilisti (e soprattutto ai genitori che pagano le spese per la “quattroruote”, in particolare quelle assicurative) messa sotto la lente d’ingrandimento dai “ricercatori” di Facile.it, la cui ultima indagine ha proprio evidenziato come per l’automobile intestata a un giovane neopatentato la spesa totale possa arrivare alle stelle. “Considerando un veicolo nuovo dal valore di 16.800 euro, il costo complessivo nei primi 3 anni di vita del mezzo, includendo RC auto, bollo, manutenzione e spese accessorie, sfiora i 22.000 euro”, hanno calcolato gli analisti di Facile.it, giungendo alla conclusione che “con costi così alti non sorprende affatto vedere come anche tra i più giovani si stiano diffondendo formule alternative all’acquisto, per esempio il noleggio dell’auto a lungo termine”. Un commento, quest’ultimo, non certo casuale visto che il nuovo studio è stato lanciato proprio in occasione del lancio della nuova sezione di Facile.it dedicata al confronto delle tariffe per il noleggio a lungo termine. “Quando si parla di giovani neopatentati, i primi anni di guida sono quelli più delicati, sia dal punto di vista economico, sia della sicurezza”, spiega Lodovico Agnoli, responsabile new business di Facile.it. “Una famiglia alle prese con l’acquisto di un’auto per un neopatentato, anziché prenderne una nuova, o sceglierne una vecchia e usata per contenere la spesa, ha oggi una terza opzione: il noleggio a lungo termine. In questo modo potrebbe risparmiare sul prezzo di acquisto, senza però rinunciare agli standard di sicurezza che solo un veicolo nuovo può offrire”. Un risparmio, calcolatrice alla mano, che può superare i 500 euro l’anno contando su una serie di servizi accessori aggiuntivi che non si hanno quando si sceglie di comprare l’auto. Senza tralasciare il fatto, non da poco, che grazie a questa modalità non occorre avere un capitale per acquistare il veicolo,

L’analisi di Facile.it, realizzata confrontando il costo totale di acquisto e mantenimento di un’auto intestata a un neopatentato diciottenne e una, di pari tipologia, presa a noleggio lungo termine, considerando un arco temporale di 3 anni, ha permesso di scoprire che se si sceglie di acquistare l’auto, la spesa più importante dopo quella del prezzo del veicolo (stabilito in 16.800 euro) è quella dell’RC auto;, con “ un automobilista neopatentato che parte dalla classe 14, in media, che deve mettere in conto una spesa di circa 1.000 euro l’anno. A questa voce vanno aggiunti i costi delle garanzie accessorie che normalmente vengono attivate quando si acquista un veicolo nuovo; la copertura furto incendio, la polizza cristalli e quella per gli eventi naturali. In totale, nei 3 anni, l’importo complessivo stimato per assicurare il veicolo è di 3.900 euro.”

Alla lista delle spese obbligatorie va poi aggiunto il bollo, che per il modello preso in analisi è pari, in 3 anni, a 472 euro. Ultima, ma non meno importante, è la manutenzione ordinaria, che anche nel caso di un veicolo nuovo non va sottovalutata; considerando un utilizzo di circa 10.000 chilometri l’anno e un paio di tagliandi, la spesa può arrivare, nell’arco dei 36 mesi, a circa 600 euro.

Il costo totale tra acquisto, spese obbligatorie e manutenzione arriva così a 21.772 euro, esclusi gli eventuali imprevisti che potrebbero far salire ulteriormente il conto; se al termine di questi 3 anni il proprietario decidesse di rivendere l’auto, ipotizzando un guadagno di 10.000 euro, la spesa netta sostenuta scenderebbe a 11.772 euro”. Se l’auto, invece di comprarla, fosse stata noleggiata per un periodo di pari durata (36 mesi) l risparmio sarebbe invece stato significativo. “Guardando alla miglior tariffa disponibile su Facile.it, il costo per il noleggio dell’auto analizzata è pari a 285 euro al mese, senza alcun anticipo. Si tratta di un costo all inclusive che comprende tutte le altre voci di spesa prese in considerazione: l’RC auto e le garanzie accessorie (furto-incendio, cristalli, eventi naturali), il bollo, la manutenzione ordinaria, ma anche alcuni costi straordinari, come ad esempio l’invio del soccorso stradale o la copertura in caso di atti vandalici, eventi socio-politici e danni accidentali. Il costo complessivo per il noleggio a lungo termine, in 3 anni, raggiunge i 10.260 euro, vale a dire 1.512 euro in meno rispetto alla spesa netta emersa dall’analisi dell’acquisto dell’auto.

Un risparmio che potrebbe essere addirittura più alto se si mettono in conto eventuali imprevisti o, anche, se si considera che il costo dell’RC auto per un veicolo intestato a un neopatentato è, in alcune province italiane, estremamente elevato; variabili che graverebbero ulteriormente sul portafogli di un proprietario d’auto ma non su quello di un giovane che ha scelto il noleggio a lungo termine”.