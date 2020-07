L’Italia può ripartire in due giorni? Sorrento prova a disegnare i modelli per farlo

Punto di partenza: Sorrento. Mezzo di trasporto: nuovi modelli e opportunità per la logistica del Paese. Traguardo da raggiungere: la ripartenza dell’Italia dopo l’emergenza pandemia. Si potrebbe riassumere così la “due giorni” organizzata in una delle più belle località della costa campana da Alis, l’Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile per “dare un segnale concreto e positivo al rilancio effettivo dell’Italia non solo sul piano nazionale, ma anche nei mercati europei e internazionali”. Un momento di incontro e confronto, in calendario il 16 e 17 e organizzato “in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle normative vigenti” per ripartire insieme dopo l’emergenza ,per ribadire quanto sia essenziale lo sviluppo dei trasporti e della logistica in Italia per il rilancio economico dell’intero Sistema Paese post emergenza, per lasciarsi alle spalle una fase emergenziale che ha coinvolto la salute dei cittadini e la tenuta economica dell’intero Paese. Teatro dell’evento, intitolato “La ripresa per un’Italia in movimento”sarà ancora una volta l’Hilton Sorrento Palace che ha già ospitatola prima edizione, e che ha voluto riunire, nonostante tutto, il popolo del trasporto, stakeholder e autorevoli rappresentanti del Governo, chiamati a riportare, tutti insieme, al centro dell’attenzione pubblica e all’ordine del giorno dell’agenda politica nazionale, l’importanza di trovare, al più presto, le strade per far ripartire il Paese.