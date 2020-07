“Togliere la concessione ai Benetton? Un regalo miliardario. Ma pagare non sarà Di Battista”

Uno straordinario regalo ai Benetton pagato, se dovessero vincere, dagli italiani e non certo da Alessandro Di Battista”. Così in un’intervista al Corriere della Sera il presidente di Italia Viva Ettore Rosato, intervenendo sul caso Autostrade ha commentato la possibilità di “riprendersi la concessione per poi darla ad Anas e perdere un contenzioso gigantesco,scelta che non ha nessun senso. Noi non difendiamo Autostrade. Ci vuole un processo civile e penale per cui tutte le responsabilità vengano sanzionate. Ci vuole insomma un’azione durissima del governo che escuta i danni da chi li ha cagionati”, ha concluso Ettore Rosato.