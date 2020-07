entranelfuturo.com, così Motus-E vi fa viaggiare alla scoperta delle città a emissioni zero

Un viaggio fantastico in una città virtuale, per permettere ai navigatori del web di muoversi gratuitamente, scegliendo un avatar e un mezzo elettrico, in una città green, digitale e a zero emissioni per raggiungere i vari edifici virtuali dove si terranno gli eventi. Un viaggio nel mondo che verrà reso possibile grazie a “Entra nel futuro”,l’evento nazionale virtuale di MOTUS-E, l’associazione sulla mobilità elettrica che raggruppa oltre 60 aziende e partner, che si terrà il prossimo 17 luglio live sul sito dedicato entranelfuturo.com. Un evento che, dopo gli interventi inaugurali del presidente di MOTUS-E, Francesco Venturini, del segretario generale Dino Marcozzi e uno speech sui cambiamenti climatici da parte del climatologo e ricercatore Cnr Antonello Pasini, vedrà quattro round table dedicate ai temi del trasporto privato, del trasporto pubblico, delle infrastrutture e dell’industria negli edifici virtuali della Piazza Centrale, del Museo dell’Energia, del Distretto industriale e del Municipio. La premiazione dei migliori paper scientifici e tesi di laurea sulla mobilità elettrica nell’edificio virtuale dell’Università chiuderà l’evento ma non la possibilità di “entrare successivamente” nel futuro visto che gli eventi rimarranno on line per 90 giorni per poter essere rivisti “on demand” per la libera consultazione degli utenti.Eventi che saranno “guidati” da Francesco Venturini, Barbara Gasperini, Dino Marcozzi, Davide Crippa, Massimo Nordio, Roberto Di Stefano, Gianluca Di Loreto, Rossella Muroni, Andrea Gibelli, Edoardo Zanchini, Alessandro De Guglielmo, Maurizio Delfanti, Enrico Giovannini, Silvio Angori, Francesco Zirpoli, Julia Poliscanova, Diego De Lorenzis, Massimo Leonardo, Rosaria Romano, Antonello Pasini, Frans Timmermans, Alessandro Lago, Giuseppe Catalano, Simone Cosimi, Francesco Naso, Giovanni De Filippis, Gianpiero Mastinu, Jussef Hassoun. Una squadra di “piloti” protagonisti dell’evento creato dall’associazione costituita nel 2018 da operatori industriali, mondo accademico e associazionismo con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo della mobilità elettrica in Italia attraverso il dialogo con le Istituzioni, il coinvolgimento del pubblico e programmi di formazione e informazione e che oggi conta oltre 60 associati e partner tra costruttori di auto, utilities, fornitori di infrastrutture elettriche e di ricarica, filiera delle batterie, studi di consulenza, società di noleggio, università, associazioni ambientaliste e associazioni di consumatori.