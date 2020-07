La corsa ai diamanti nei fondali marini riparte su una maxi nave da 468 milioni di dollari

Sarà la più grande nave mai costruita per l’estrazione dei diamanti dai fondali marini. Una nave che verrà costruita in un cantiere navale sul Mar Nero in Romania, per essere consegnata, nel 2022, alla Debmarine Namibia, una joint venture tra il governo namibiano e il gruppo sudafricano De Beers, il più grande produttore e commerciante di diamanti,il cui costo è di 468 milioni di dollari, investimento non indifferente ma che considerata la “materia” ricercata, in caso di “battute di pesca” fortunate dovrebbe essere facilmente ammortizzato. Alla realizzazione della nave diamantifera che tramite un complesso sistema permette di estrarre i diamanti dai fondali, parteciperà anche gruppo elettrotecnico svizzero Abb.