Disastro viabilità, la Liguria ha deciso di citare per danni il ministero dei Trasporti e Autostrade

“Non avremmo voluto arrivare a questo punto, ma di fronte a reiterate richieste di rivedere il piano o quantomeno di interloquire per ottenere una mitigazione, l’unica comunicazione scritta è arrivata da Autostrade”. Con queste parole il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, ha annunciato la decisione di dare avvio all’azione civile contro ministero dei Trasporti e Autostrade “per il risarcimento del danno” a seguito dei disagi provocati dai lavori sulla rete autostradale della regione gestita dal concessionario Autostrade per l’Italia. La mossa di Giovanni Toti arriva dopo la diffida inviata al ministero e Aspi con la richiesta bonaria di convocare un tavolo per la quantificazione del danno, alla quale non ha fatto seguito alcuna risposta. Il presidente della Regione Liguria ha spiegato di “aver predisposto gli atti formali per la richiesta di accesso agli atti ad Autostrade e Mit per conoscere nel dettaglio il piano di ispezioni predisposto” e che “alla luce di questi atti si procederà”, mentre Lorenzo Cuocolo, giurista consulente della Regione ha evidenziato come il primo passo dell’iter, la richiesta di accesso formale agli atti appunto, “prevede una risposta entro 30 giorni, dopodiche si procederà a una citazione civile davanti al giudice, nel periodo tra luglio e settembre”.