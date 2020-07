Ministro de Micheli, lei sa che la Liguria paralizza il 50 per cento della logistica italiana?

Dopo l’emergenza Covid-19 e in una fase di ripresa che appare ancora lentissima, l’Italia può permettersi di avere sulla propria strada ostacoli destinati a causare ulteriori danni al sistema economico, primo fra tutti i “caso Liguria”.con una viabilità al collasso che sta, di fatto, paralizzando l’intera economia del Nord? La risposta è no. Un categorico no, pronunciato dai responsabili nazionali di di Conftrasporto che in un comunicato stampa evidenziano, proprio in merito al “caso Liguria” due dati su tutti: “il 50 per cento della logistica italiana passa da quel territorio e un’ora di ritardo in più degli oltre 30mila camion che ogni giorno attraversano il nodo di Genova costa alle imprese circa 2 milioni di euro. Se non si vuole mettere in ginocchio il sistema produttivo nel suo complesso e, in particolare, il commercio, il turismo, i servizi, i trasporti bisogna sbloccare subito questa situazione”, prosegue la nota congiunta da Conftrasporto con Confcommercio e Conftrasporto che chiedono, pertanto “un intervento normativo urgente sulla verifica e la manutenzione delle gallerie dando la disponibilità, fin da ora, a un incontro al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per trovare una soluzione in tempi brevissimi”.