Ennio Morricone, l’ultima composizione lasciata in eredità è per ricordare il Ponte Morandi

Tante pietre a ricordare: è questo il titolo dell’ultima composizione “lasciata in eredità” dal maestro Ennio Morricone. Un’ eredità” particolarmente significativa perché il brano, scritto per orchestra, coro e voce bianca, è stato composto dal grande musicista, scomparso all’età di 91 anni, in memoria delle vittime del crollo del Ponte Morandi per essere interpretato in occasione del concerto che l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova terra’ la sera prima dell’inaugurazione del nuovo ponte progettato da Renzo Piano. Un brano inedito, scritto appositamente, che Ennio Morricone aveva accettato con entusiasmo e grande senso civile di comporre su richiesta del sovrintendente del Teatro Carlo Felice Claudio Orazi e del sindaco di Genova Marco Bucci. “La composizione, della durata di quattro minuti, estremamente evocativa e commovente, e’ l’ultima partitura completata dal Maestro, scomparso poche ore fa” hanno commentato i responsabili del teatro dell’opera genovese.