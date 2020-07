Alis e Rse Spa, l’unione fa la forza di chi nei trasporti e nella logistica difende l’ambiente

Un percorso condiviso per promuovere nuove azioni concrete sempre più virtuose per tutelare la sostenibilità ambientale e sostenere le politiche di efficienza energetica. A tracciarlo, preparandosi a percorrerlo fianco a fianco, sono i responsabili di Alis, l’associazione logistica dell’intermodalità sostenibile nata con l’obiettivo di mettere a sistema tutti gli operatori del mondo dei trasporti, e di Ricerca sul Sistema Energetico – Rse Spa, società controllata dal Gestore dei servizi energetiche ha come obiettivo lo sviluppo di attività di ricerca nel settore elettro-energetico. Un nuovo progetto che vuole essere “un segnale di ripartenza rispetto al momento delicato che stiamo vivendo a livello sociale ed economico per l’emergenza da Coronavirus, perseguendo obiettivi ritenuti prioritari per uno sviluppo sempre più green del trasporto e della logistica”,come ha voluto sottolineare il presidente di Alis, Guido Grimaldi, che ha accolto” con entusiasmo e orgoglio l’avvio di questo percorso”. Un nuovo percorso per il quale Guido Grimaldi, neo socio onorario di Rse Spa, società a capitale pubblico vigilata dal ministero dello Sviluppo Economico, ha già fissato i primi importanti traguardi: “Il progetto aggregativo di Alis mira fin dalla sua costituzione a includere i principali player del trasporto e della logistica in Italia e in Europa, favorendo il costante confronto con gli enti e le società di ricerca altamente specializzati”, ha affermato Guido Grimaldi, “al fine di promuovere con iniziative pratiche lo sviluppo della mobilità sostenibile e l’efficientamento dell’intera catena logistica.Tra le principali attività svolte da Rse Spa in materia di innovazione energetica e sostenibilità ambientale, riteniamo estremamente interessanti soprattutto i progetti di ricerca e di collaborazione con imprese, associazioni e sistema produttivo. Siamo certi che insieme potremo lavorare per offrire studi, analisi ma anche soluzioni utili a incentivare l’utilizzo di energie pulite, rinnovabili e alternative”. Dichiarazioni pienamente condivise da Maurizio Delfanti, amministratore delegato di Rse Spa, perfettamente consapevole che “il settore della mobilità è chiamato a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione dell’economia italiana ed europea”ma anche altrettanto certo che “la collaborazione tra Rse e Alis consentirà di mettere a sistema esperienze e competenze per affrontare una sfida complessa: promuovere e conciliare lo sviluppo economico dell’intera filiera della mobilità, nel rispetto degli obiettivi di risparmio energetico e di sostenibilità che l’Italia ha assunto per aderire al New green deal”. “L’adesione, in qualità di socio onorario, di un soggetto così autorevole come Rse costituisce per Alis un valore aggiunto per il percorso di transizione verso l’economia circolare. Restiamo profondamente convinti che, anche in questa fase di rilancio socio-economico, la promozione della sostenibilità ambientale potrà rappresentare una opportunità di cambiamento e di crescita per l’intero Sistema paese”, ha concluso Guido Grimaldi.