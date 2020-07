Federlogistica, così si naviga sulla cresta dell’onda nonostante lo “tsunami Covid-19”

Il decreto Semplificazione dev’essere l’occasione per completare l’attuazione della Riforma portuale eliminando diversi vincoli gestionali delle Autorità di sistema e dare finalmente attuazione allo Sportello unico doganale. A chiedere che questo possa avvenire è il presidente nazionale di Conftrasporto-Federlogistica Luigi Merlo che in occasione dell’assemblea nazionale dei soci ha anche denunciato l’insufficienza delle misure adottate nel precedente decreto Rilancio che, ha detto Luigi Merlo, “non ha tenuto conto di alcune imprescindibili necessità del settore logistico”. Ma l’assemblea è stata anche l’occasione per affrontare altri temi. Evidenziando, per esempio, l’importanza del passaggio alla digitalizzazione. “Per il futuro dei trasporti e della logistica, sarà centrale la vera attuazione della digitalizzazione “, ha spiegato il presidente di Conftrasporto-Federlogistica, “perciò abbiamo messo in campo un progetto, Digital Community, che ha l’obiettivo di assicurare e gestire l’interconnessione dei nodi di interscambio modale superando il progetto della Piattaforma logistica nazionale che, occorre prenderne atto, ha fallito i suoi obiettivi. Continuare a impiegare ingenti risorse pubbliche attraverso UIRNet sarebbe un errore imperdonabile. Anzi bisognerebbe fare una serie valutazione costi e benefici rispetto alle decine e decine di milioni destinati negli anni dallo Stato al progetto. Occorre cambiare strategia coinvolgendo tutte la parti interessate e realizzare un modello realmente efficace”. Efficace come il progetto di sviluppo di Federlogistica-Conftrasporto, uscita dall’assemblea non solo con la consapevolezza di rappresentare uno dei settori economici che nelle fasi più drammatiche della pandemia si è rivelato strategico e fondamentale per il nostro Paese, ma anche di aver saputo navigare controcorrente crescendo nonostante un mare di difficoltà. Nei mesi “caldi” della pandemia esperienza infatti la federazione ha visto crescere il numero degli associati espandendosi capillarmente, con la nascita delle sedi regionali in Liguria , affidata al nuovo coordinatore Davide Falteri, della Sicilia, con al comando William Munzone, e delle Marche, con al timone Andrea Morandi. E l’obiettivo è quello di estendere nell’arco di pochi mesi la rappresentanza alle altre regioni. L’assemblea ha infine visto un passaggio di testimone al femminile alla vicepresidenza nazionale della federazione che fa capo a Conftrasporto-Confcommercio con Bianca Maria Martinelli, direttore public policy Italia e Spagna di Amazon, figura di primo piano della socierà, chiamata a succedere a Laura Cantarelli.