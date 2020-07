Parma, un “carico” di sequestri preventivi consegnato a due cooperative del trasporto

Avrebbero omesso versamenti dell’Iva per gli anni d’imposta 2017 e 2018, per un ammontare complessivo di circa 12 milioni di euro. Per questo nei confronti di due importanti società cooperative parmensi operanti nel settore logistica e trasporti è scattato un sequestro preventivo, eseguito dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria delle fiamme gialle di Parma in base a un decreto emesso dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Parma. Dall’esame delle banche dati e dai successivi approfondimenti, sarebbe emerso che le società pur avendo presentato le dichiarazioni annuali Iva per gli anni 2017 e 2018, non avrebbero però versato l’imposta dovuta, pagandone solo una piccola parte. La Procura ha disposto il sequestro preventivo di tutte le somme di denaro, delle quote societarie e dei beni immobili delle società e, in seconda battuta, dei rappresentanti legali, fino al soddisfacimento del debito tributario.