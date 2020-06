Atlantia, la “corsa” del titolo in Borsa dice che la soluzione del caso concessioni è vicina?

L’andamento di un titolo in Borsa può “raccontare” molte cose su quanto sta accadendo dietro le quinte di una società. Il fatto che le azioni di Atlantia abbiamo ripreso a correre a tutta velocità, risultando le più comprate di Piazza Affari e facendo guadagnare al titolo il 3,5 per cento a 14,76 euro, trascinando anche il Ftse Mib (+1,29 per cento), potrebbe lasciar intendere che il braccio di ferro fra il Governo e la società che fa capo alla famiglia Benetton abbia imboccato la strada verso una possibile soluzione? Sono diversi gli esperti, fra cui quelli di Equita Sim, a investment bank indipendente italiana, partner di riferimento per le imprese e gli investitori istituzionali, con oltre 45 anni di esperienza convinti che, nonostante le distanze tra le forze di maggioranza, sia comunque probabile che si giunga a un accordo. “Considerando le aperture da parte Atlantia (evitato lo scontro legale col governo), il rinvio di una decisione da parte del governo crea incertezza sull’accordo in Aspi, che continuiamo a ritenere la soluzione più probabile”, sottolinea un report della Sim.