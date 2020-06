Bartolini, oltre 40 operai positivi al Covid-19? Scatta un nuovo allarme focolaio a Bologna

Sarebbero oltre una quarantina gli operai dell’azienda di trasporti merci e consegne Bartolini di Bologna, positivi al Covid-19 facendo scoppiare l’allarme per un nuovo possibile focolaio destinato a far rialzar il numero dei contagi in città. L’Azienda Usl e il Comune stanno tenendo monitorata la situazione che si è verificata nello stabilimento in zona Roveri. Secondo quanto pubblicato nell’edizione locale de Il Resto del Carlino, la direzione in via precauzionale, nei giorni scorsi avrebbe deciso di chiudere magazzino dove lavoravano gli operai contagiati. L’azienda comunque non ha sospeso il lavoro e ha proseguito con le attività. Tutti i dipendenti entrati in contatto con i lavoratori positivi ora potrebbero essere sottoposti a tampone.