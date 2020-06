Giovanni Toti: “Il nuovo ponte di Genova è pronto ma non sappiamo a chi consegnarlo”

“Ogni mese vedo un esponente del Governo, dal presidente del Consiglio al ministro delle Infrastrutture, secondo cui la decisione arriverà dopo poche ore e non arriva mai. Tra poche settimane dobbiamo consegnare il nuovo ponte di Genova, a chi lo diamo?”. A chiederlo è il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che dai microfoni di UnoMattina su Rai 1 ha letteralmente implorato il Governo affinchè prenda una decisione sulla revoca o la revisione della concessione autostradale ad Aspi. “La soluzione più sbagliata in assoluto è stata non decidere nulla da due anni, perché blocca gli investimenti di Aspi e blocca le scelte del Governo, in un contenzioso con chi gestisce più di 1.500 chilometri della rete autostradale italiana”, ha aggiunto Giovanni Toti. “Il Governo ha le carte per decidere, cosa che io non ho, se no l’avremmo deciso noi in Liguria. Più volte ho detto che con l’autonomia le concessioni sarebbero dovute passare alle Regioni”.