5Stelle contro Atlantia: “Non si può paragonare il crollo del Ponte di Genova a quello di Aulla”

“Non si può paragonare il crollo del Ponte di Genova a quello di Aulla. E Anas è stata adeguatamente richiamata dal governo”. Così il senatore Andrea Cioffi, facilitatore M5S del Team del Futuro per l’area Trasporti e Infrastrutture, dai microfoni di Radio Cusano Campus ha commentato la notizia della lettera scritta dai responsabili di Atlantia all’Unione europea per denunciare un approccio “discriminatorio” del governo nei confronti di Autostrade per l’Italia. “Atlantia che scrive all’Ue per dire che si violano le regole del libero mercato fa ridere” ha aggiunto Andrea Cioffi. “Hanno avuto la concessione senza gara e fanno utili stratosferici senza aver fatto le manutenzioni, non si può pensare che questo sia libero mercato. La revoca della concessione rimane sempre la strada maestra”.