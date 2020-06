Nove ore per raggiungere in treno Roma dalla Liguria. Ma per i 5 Stelle va bene così

Nove ore per raggiungere in treno Roma dalla Liguria, compreso il tempo “perso” per un cambio. Una follia, per chi deve viaggiare per lavoro, ma evidentemente la “normalità” per qualcun altro. Come per esempio il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Roberto Traversi, finito nel “mirino” del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti per una sua visione probabilmente “distorta” della situazione viabilità in Liguria oltre che per alcuni suoi “suggerimenti” per aggirare possibili ostacoli ( che, peraltro, l’esponente grillino non sembra “vedere” come denuncia l’ex direttore di Studio Aperto e del Tg 4). Usando, per esempio, la rotaia…. “Leggendo le dichiarazioni del sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Roberto Traversi prendo atto, con un certo stupore, che per lui non esiste un problema viabilità in Liguria”, esordisce Giovanni Toti, per poi affondare il colpo: . “A suo avviso non abbiamo un problema di isolamento, non stiamo vivendo da giorni sulle nostre autostrade situazioni a dir poco critiche e anche i voli cancellati verso la Capitale non rappresentano un problema per l’economia di una regione. A sentire un sottosegretario ai trasporti parlare così capisco anche perché si sia arrivati a questi punto”. Un punto “critico” testimoniato ogni giorno da “ tutte le lamentele che riceviamo dai lavoratori, che ogni giorno devono spostarsi in Liguria e in altre zone di Italia, e dalle associazioni di categoria, soprattutto nell’ambito turistico, preoccupate per la stagione che può ripartire, non valgono nulla”, prosegue Giovanni Toti, aggiungendo che “se Traversi in questi mesi si fosse interessato al piano dei lavori sulle autostrade liguri che il ministero ha approvato, magari i nostri concittadini non avrebbero dovuto rimanere intrappolati per ore nel traffico”. Per poi far viaggiare s”su rotaia” la stoccata finale: “Non so se il sottosegretario Traversi ha ben guardato gli orari dei treni da lui proposti: in un caso ci avrei impiegato, con un cambio, circa 9 ore per raggiungere la Capitale. Si vede che Traversi ha molto tempo libero mentre la Liguria che lavora ha bisogno sicuramente di collegamenti più rapidi”.