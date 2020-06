BreBeMi e tangenziale esterna di Milano superscontate per camion a Lng e auto elettriche

Chi viaggia “pulito” paga il 30 per cento in meno sull’autostrada A35 BreBeMi e sulla A58 Teem. Dal 15 giugno su queste due tratte sarà infatti attivata la superscontistica riservata alle auto completamente elettriche e ai camion alimentati a Lng, il gas naturale liquido. Un incentivo, deciso per far accelerare sempre più la mobilità ecosostenibile su due direttrici di grande importanza (il collegamento autostradale direttissimo tra Brescia e Milano e la tangenziale esterna di Milano, connessa con la BreBeMi) che vede “viaggiare” l’Italia nella scia dei Paesi del Nord Europa, come Danimarca, Olanda e Svezia, che hanno già introdotto da tempo importanti agevolazioni economiche per i veicoli meno inquinanti. La nuova riduzione tariffaria si sommerà allo sconto del 20 per cento già in vigore per tutti i clienti Telepass Business e Family. “Grazie a questa iniziativa ci proponiamo di contribuire a favorire sempre più la qualità ambientale ma anche la ripartenza economica del paese oltre che alla modernizzazione del settore autostradale del nostro Paese”, ha commentato Francesco Bettoni, presidente di A35 Brebemi. Obiettivi assolutamente condivisi dall’amministratore delegato di Tangenziale Esterna, Paolo Pierantoni che ha evidenziato l’attenzione che contraddistingue A58-Teem in materia di difesa dell’ambiente.