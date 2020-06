Stesso mercato stesse regole per i trasporti. Uggé: “Ora l’Europa lo faccia capire anche all’Austria”

“ Stesso mercato, stesse regole: dev’essere questo il principio di riferimento per l’autotrasporto europeo. Il primo via libera, arrivato oggi, del Parlamento europeo, alle norme antidumping non può che essere visto positivamente, come primo passo verso un traguardo che Conftrasporto-Confcommercio si augura possa essere raggiunto il più rapidamente possibile. Anche perché da troppo tempo l’Italia subisce gli effetti di norme disomogenee che alterano il mercato, sfavorendo le nostre imprese, in particolare rispetto a quelle dei Paesi dell’Est”. Così il vicepresidente di Conftrasporto e Confcommercio Paolo Uggé ha commentato il “passo in avanti verso l’entrata in vigore della riforma del trasporto su gomma, che”, ha voluto evidenziare, “recepisce le osservazioni avanzate da Conftrasporto per superare parte di quei fenomeni di concorrenza sleale fra i Paesi dell’Ue definiti dumping sociale. La strada intrapresa dalle Autorità comunitarie europee è quella giusta”, ha concluso Paolo Uggè, “con le nuove norme che puntano a superare le diseguaglianze e a garantire, per esempio, adeguati periodi di riposo agli autotrasportatori, consentendo loro di passare più tempo a casa. Inoltre, i cronotachigrafi saranno impiegati anche per registrare gli attraversamenti alle frontiere così da rafforzare la lotta alle frodi. Rimane però ancora aperta la questione della libera circolazione delle merci ostacolata da alcuni Stati, in particolare dall’Austria. Sappiamo che il ministro dei Trasporti Paola De Micheli si sta adoperando per superare anche queste discrepanze, e la ringraziamo per essersi attivata in sede europea”.