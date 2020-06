Ponte sullo Stretto di Messina, i contributi europei fanno riemergere il progetto

Con l’arrivo delle risorse del Recovery Fund, la super iniezione da 750 miliardi di euro da raccogliere attraverso una emissione comune di bond e da distribuire ai Paesi membri dell’Unione europea, per superare la crisi economica globale causata dalla pandemia, potrà essere riesaminata anche la possibilità di realizzare il nuovo ponte sullo Stretto di Messina? Un’ipotesi tutt’altro che da escludere, come ha confermato anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ai microfoni di Radio Anch’io su Radio1 Rai spiegando che “prima ci dovrà essere una discussione all’interno della maggioranza e nei territori sull’ impatto dell’opera” ma non escludendo affatto che proprio a fronte dei contributi e dei prestiti in arrivo “ si possa immaginare di passare a una fase di studio del progetto”.