Obbligatorio il documento unico di circolazione, ma la Lega chiede un rinvio al 2021

La strada che porta al passaggio dal vecchio Libretto di circolazione e dal Certificato di proprietà ddi un veicolo al Du, il documento unico di circolazione e di proprietà è tutta in salita, complice anche la pandemia che ha impedito e impedisce agli studi di consulenza di poter lavorare normalmente al nuovo sistema. Per questo i deputati in Commissione Trasporti alla Camera Elena Maccanti, capogruppo, e Giuseppe Donina, hanno chiesto, attraverso un emendamento al dl rilancio presentato dal gruppo della Lega, di posticipare al 2021 l’obbligatorietà del nuovo documento prevista a partire dal 1° giugno. Abbiamo raccolto il grido dell’allarme delle associazioni di categoria”, hanno spiegato i parlamentari, “che, pur avendo condiviso quanto previsto dal dettato normativo, chiedono una sospensione dell’obbligatorietà, partita il primo giugno, per consentire di superare le criticità che oggi impediscono a tutti gli studi di consulenza, già fortemente colpiti a causa dell’emergenza Covid, di poter lavorare per ragioni legate a diversi problemi del sistema. Ci auguriamo che questa piccola richiesta di buon senso possa essere approvata per dare una boccata di ossigeno a un settore che in questi mesi è già stato fortemente penalizzato”.