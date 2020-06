De Micheli: “Aprire i cantieri sarà più facile, ma sbarrando sempre la strada alla corruzione”

Semaforo rosso alla burocrazia e semaforo verde alla semplificazione per l’apertura di nuovi cantieri per realizzare o fare manutenzione a strade, ponti, gallerie, ma tenendo sempre accesa la luce arancione contro il rischio d’infiltrazioni della criminalità, della corruzione negli appalti pubblici. Così il ministro delle Infrastrutture e ai trasporti Paola De Micheli intende “gestire il traffico” delle pratiche che verranno aperte per realizzare nuovi lavori. Perché”, ha spiegato ai microfoni di Radio Anch’io, su Rai Radio1, indicando anche la strada da seguire: “un modello che si attesta dentro un modello di semplificazione e dall’altra parte non cede di un centimetro alla deregulation; un modello che protegge dalla corruzione e dalla infiltrazione con protocolli anti-mafia e protegge i cantieri, il lavoro”. Un modello che il ministro ha affermato di avere “già in testa, per proteggere i nostri cantieri e i soldi degli italiani”.