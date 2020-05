Trentino e Alto Adige “interpellano” Conte: “Con il Brennero chiuso effetti devastanti sul turismo”

Una nuova interrogazione, per chiedere la riapertura “il prima possibile” della frontiera del Brennero”. A presentarla, rivolgendosi direttamente al presidente del Consiglio Giuseppe Conte per chiedergli “come intende sbloccare la situazione al confine con l’Austria e consentire così che la mobilità torni finalmente libera anche da certi pregiudizi inaccettabili, che offendono e danneggiano non solo il nostro territorio, ma l’Italia intera”, sono i deputati trentini ed altoatesini della Lega. Una nuova richiesta al Governo a muoversi con fatti e non solo a parole contro una “mancata apertura delle frontiere che comporterà effetti devastanti in particolare per l’economia del Trentino e dell’Alto Adige, territori a forte vocazione turistica”, come si legge nell’interrogazione.”L’appello unanime al governo italiano da parte dei tre governatori dell’Euregio, Fugatti, Kompatscher e Platte, è stato chiarissimo. Conte non si giri dall’altra parte. E’ ora di dare risposte altrettanto chiare e soprattutto concrete”.