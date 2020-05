Sta per scoccare l’ora della verità peril “caso Autostrade per l’Italia”. È iniziato infatti, in videoconferenza, un vertice di Governo, al quale partecipano il premier Giuseppe Conte, i ministri delle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli e dell’economia Roberto Gualtieri, e i capi delegazione della maggioranza Dario Franceschini, Alfonso Bonafede, Roberto Speranza e Teresa Bellanova, per analizzare il dossier predisposto dal ministra delle Infrastrutture e dei trasporti.