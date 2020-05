Incentivi per sostituire i vecchi camion: le scadenze di giugno sono state spostate a ottobre

Il ministero dei Trasporti ha deciso di prorogare il termine delle scadenze fissate dal decreto “Investimenti 2019”, che metteva 25 milioni di euro a disposizione delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Ren e all’Albo, per l’adeguamento tecnologico del parco veicolare e per l’acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale. Il termine in scadenza il 1° giugno è stato prorogato al 1° ottobre 2020 mentre il termine del 15 giugno al 15 ottobre 2020. Lo spostamento delle scadenze era stato chiesto dai rappresentanti delle associazioni di categoria per far fronte alla fase di emergenza che le imprese di autotrasporto si sono trovate ad affrontare in seguito all’epidemia da Coronavirus che ha impedito di predisporre e consegnare regolarmente le pratiche.