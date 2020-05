Tirrenia Cin, il Governo proroga la convenzione per garantire i collegamenti con la Sardegna

È stata prorogata per un periodo massimo di un anno la convenzione con Tirrenia Cin per garantire la continuità di servizi di trasporto via mare fra il “continente” e la Sardegna in scadenza il 18 luglio prossimo. La decisione, che “vale” per il Gruppo timonato dall’armatore Vincenzo Onorato 72 milioni di euro per 12 mesi di trasporti garantiti a bordo dei propri traghetti, è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale ed è stata motivata con la necessità “di evitare che gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da Covid-19 sulle condizioni di domanda e offerta di servizi marittimi possano inficiare gli esiti delle procedure avviate per l’organizzazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori”. La convenzione, che ora attende l’ultimo via libera con l’autorizzazione da parte della Commissione europea, “è prorogata fino alla conclusione dell’iter per l’affidamento delle rotte onerate e comunque non oltre il 18 luglio 2021”.