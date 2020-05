Camionisti costretti a pagare 300 euro per dormire in cabina. “Ministro De Micheli, lo sa?”

“Camionisti costretti a pagare il loro datore di lavoro, fino a 300 euro al mese, per poter dormire in cabina, sottoposti a ritmi massacranti: fino a 20 ore di lavoro consecutive, niente ferie, a fronte di un’attività delicata e pesante come il trasporto merci. Quello che è emerso a Lodi dall’inchiesta a carico di un’impresa di autotrasporto è impressionante e gravissimo, la Procura di Lodi ha squarciato il velo sulla concorrenza sleale in atto nel nostro Paese da molto, troppo tempo, e contro la quale poco o nulla si sta facendo”.Ad affermarlo è il vicepresidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè, che commentando i risultati dell’inchiesta coordinata a Lodi dal Procuratore Domenico Chiaro che ha visto finire agli arresti domiciliari il titolare di ‘impresa di autotrasporto e denunciati i suoi familiari, ha ricordato come “da anni Conftrasporto chiede controlli severi: ci sono tante di quelle imprese che praticano il dumping sociale che ormai si potrebbe parlare di un segreto di Pulcinella. Attraverso lo sfruttamento degli autisti e l’allungamento dei tempi di pagamento queste realtà, che impiegano perlopiù lavoratori stranieri sottopagati, alterano il mercato penalizzando le aziende che, invece, operano nel rispetto della legge. Chissà se, dopo quanto emerso dagli atti della Procura di Lodi, il ministero dei Trasporti si deciderà finalmente a emanare i costi minimi di riferimento per le attività di autotrasporto: i controlli e le inchieste sono importanti, ma la prevenzione è indispensabile”.