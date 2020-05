Autoscuole, ripartono lezioni ed esami, ma in auto non ci saranno istruttore ed esaminatore ?

Ripartono le lezioni di scuola guida e anche gli esami per ottenere la patente. Da mercoledì 20 maggio le autoscuole potranno infatti riprendere l’attività come confermato da una comunicazione postata on line sulla pagina del ministero dei Trasporti. Un via libera attesissimo da quasi 40mila persone che lavorano in questo settore e soprattutto dagli oltre 300mila candidati in attesa di sostenere gli esami. “Siamo soddisfatti di poter tornare al nostro lavoro e all’insegnamento, un po’ meno dalle modalità di comunicazione: a tre giorni dalla ripresa ci viene comunicata una data dopo settimane di incertezza e cambiando completamente le modalità degli esami di guida”, ha commentato Emilio Patella segretario nazionale autoscuole Unasca. “Infatti, è previsto che una parte dell’esame debba essere svolta dal candidato da solo a bordo del veicolo, senza istruttore ed esaminatore. Una novità assoluta che era meglio preparare con calma e non in periodi di emergenza”.