L’Abruzzo riapre scuole guida e nautiche: le sue manovre anticontagio faranno scuola in Italia?

“Dopo più di due mesi di inattività, da lunedì 18 maggio ripartono le attività delle autoscuole e delle scuole nautiche in Abruzzo”. A dare l’annuncio sono i responsabili di Confarca, la confederazione italiana che rappresenta le scuole guida e gli studi di consulenza, dopo il “semaforo verde” alla ripartenza nella Fase 2 acceso dalla Regione dall’amministrazione regionale guidata da Marco Marsilio con l’approvazione del protocollo con le misure di prevenzione che la confederazione ha stilato con la consulenza di esperti esterni, e che sono state sottoposte lunedì 11 maggio sia ai vertici del ministero dei Trasporti sia ai singoli enti locali, per velocizzare la ripartenza delle attività delle scuole guida. “Siamo molto soddisfatti della decisione della Regione Abruzzo di farci ripartire”, ha commentato Paolo Colangelo, presidente della Confarca, “le nostre linee guida sono dunque risultate valide ed affidabili per far fronte all’emergenza Covid 19 e ci aspettiamo che vengano approvate al più presto anche a livello nazionale”.