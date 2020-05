Pendolari, gli abbonamenti a treni e pullman non usati per il lockdown saranno rimborsati

I pendolari si vedranno rimborsare i costi sostenuti per l’acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico. Lo prevede il decreto rilancio per tutti i possessori di un abbonamento valido nel periodo durante il quale, in base alle “chiusure” disposte dal Governo per contrastare l’epidemia da Coronavirus, non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio. Il rimborso potrà avvenire mediante l’emissione di un voucher o il prolungamento della durata dell’abbonamento.