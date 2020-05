Buono sconto fino a 500 euro per chi sceglie di spostarsi in bicicletta, segway, hoverboard…

Si chiama ”Programma sperimentale buono mobilità” ed è la “manovra” con la quale il Governo ha deciso di mettere a disposizione dei cittadini incentivi per “spostarsi” in modo sostenibile, in alternativa all’uso di mezzi al trasporto pubblico locale, destinati a diventare meno accessibili in seguito alle limitazioni disposte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19. Tradotto significa che ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia e nei Comuni con popolazione superiore a 50mila abitanti verrà offerto un vero e proprio buono sconto buono del valore del 60 per cento della spesa sostenuta (non superiore a 500 euro), valido fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel. Un ”buono mobilità” che potrà essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste.