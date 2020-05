Traghetti per Sardegna e Sicilia, Governo pronto a prorogare la convenzione con Tirrenia

Con l’Italia ancora “immersa” nell’emergenza Coronavirus non è possibile vedere all’orizzonte una possibile soluzione che offra il “massimo grado di concorrenza espresso dal mercato e di cui possano beneficiare i servizi di collegamento via mare per Sardegna e Sicilia”. Per questa ragione la convenzione che dovrebbe scadere il 19 luglio 2020 e che oggi è affidata Compagnia italiana di navigazione Tirrenia per garantire la continuità dei collegamenti con le due isole maggiori potrebbe essere prorogata di 12 mesi. Continua a leggere→