Tenere a distanza il contagio sulle strade? Nessun mezzo può farlo meglio di moto e scooter

Moto e scooter hanno un ruolo decisivo nel risolvere i problemi di traffico e certamente rispettano il fondamentale distanziamento fisico richiesto alla popolazione contro il contagio da Coronavirus: per questo il Governo dovrebbe favorire nel modo piu’ ampio possibile l’utilizzo del mezzo a due ruote a motore, a basso livello di inquinamento, a ridotto ‘consumo’ di spazio in movimento e in parcheggio, così come dovrebbe anche incentivare, attraverso una defiscalizzazione, l’acquisto degli indispensabili supporti di sicurezza, ovvero casco e abbigliamento tecnico. È questo, in sintesi, il messaggio che il presidente della Federazione motociclistica italiana, Giovanni Copioli, e quello di Confindustria Ancma (Associazione nazionale ciclo motociclo accessori), Paolo Magri, hanno inviato, in una lettera, al presidente del consiglio, Giuseppe Conte e ai ministri dei Trasporti e dello Sport, per porre all’attenzione della politica i problemi del settore italiano delle due ruote alla luce dell’emergenza Covid-19. Un messaggio nel quale i rappresentanti del popolatissimo mondo delle due ruote chiedono attenzione anche per “1.740 società affiliate alla Federazione motociclistica italiana, spina dorsale delle attivita’ turistico\sportive in Italia, che avranno a loro volta bisogno di un aiuto economico per garantire la loro stessa sopravvivenza”.