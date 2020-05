Pedaggio rimborsato sulla A15 dopo il crollo del ponte sul Magra. Basta compilare questo modulo

Società Autostrada Ligure Toscana Spa, concessionaria nota anche come Salt, in accordo con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ha deciso di rimborsare il costo del pedaggio autostradale per la tratta Aulla – La Spezia Santo Stefano Magra e viceversa in seguito al crollo del viadotto sul fiume Magra nel comune di Aulla. Il rimborso, che riguarda i transiti effettuati con ingresso al casello di Aulla e uscita a quello di La Spezia-Santo Stefano Magra e viceversa lungo l’autostrada A15, potrà essere richiesto da tutti gli utenti che percorrono la tratta autostrade, dotati o meno di dispositivo Telepass, per i transiti avvenuti a partire dal 10 aprile compilando il modulo cartaceo (per scaricarlo cliccate qui)“Salt Richiesta Agevolazione Aulla-La Spezia” compilato in tutte le sue parti e firmato dalla Truck Company, e inviandolo per posta al l’indirizzo: Spettabile Salt p.a., Ufficio Pedaggio, via Don E. Tazzoli, 9 55041 Lido di Camaiore (LU). Il rimborso sarà effettuato dalla concessionaria tramite bonifico bancario