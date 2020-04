Infrastrutture, guadagnare tempo semplificando le procedure si può. Genova lo insegna

“L’Italia deve imparare a semplificare le procedure, per davvero e non con gli slogan. Il caso della ricostruzione del ponte Morandi crollato a Genova dimostra che si può e si deve fare. Così parlò il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli che in un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa ha spiegato che per farlo occorre partire da alcuni punti fermi: avere protocolli che evitino infiltrazioni mafiose o comunque di aziende che si finanziano con risorse illegali; difendere il diritto alla concorrenza sana fra le imprese sane; garantire un’attenzione maniacale alla sicurezza sul lavoro. “Dentro questo perimetro è necessario avere procedure più snelle”, ha concluso il ministro, “ma senza immaginare che tutto sia fattibile con i criteri del ponte. Qui ci sono condizioni eccezionali”.