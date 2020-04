Concessioni autostradali, la decisione è in arrivo. De Micheli: “Serve solo un ultimo confronto”

Si vede la luce in fondo al tunnel per la definizione del caso Aspi con la decisione sulla concessione a Autostrade per l’Italia promessa a breve, e comunque “ molto prima di tre mesi”. Lo ha confermato il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli spiegando di aver “completato il lavoro mio personale e del ministero sulla vicenda Aspi.” e che “dobbiamo trovare il tempo di un confronto per una valutazione collegiale. Con il Governo che, ha affermato il ministro, “ deciderà molto prima di tre mesi”.