Doccia calda e caffè gratis per i camionisti all’Autoparco Brescia Est sulla A4 Milano-Venezia

Doccia calda e caffè gratis ai camionisti. Ad offrirli è l’Autoparco Brescia Est, vera e propria oasi del conducente realizzata all’uscita del casello autostradale di Brescia Est sull’Autostrada A4 Milano – Venezia, per ringraziare un’intera categoria che, anche se in condizioni di lavoro spesso difficilissime (con numerosi casi di committenti che hanno addirittura rifiutati ai camionisti l’accesso ai bagni) ha continuato a lavorare senza fermarsi per garantire i rifornimenti di beni essenziali. durante la pandemia. Per approfittare dell’offerta, resa possibile grazie a MAN Truck & Bus Italia e il Gruppo A4 Holding, che gestisce le autostrade A4 Brescia-Padova e A31 Valdastico, gli autisti dovranno semplicemente recarsi all’infopoint dell’Autoparco e richiedere la tessera magnetica necessaria per utilizzare i servizi previsti.