Covid-19 e ripartenza: un viaggio in rete guida sulle strade che percorrerà l’industria dell’auto

“Il coronavirus può incutere a giusta ragione paura, ma non toglie la voglia di fare”. Si apre con queste parole la lettera con la quale Pierluigi Bonora, giornalista promotore di #FORUMAutoMotive, “ serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore” annuncia la decisione di tenere una tappa speciale dell’evento in streaming il prossimo 27 aprile dalle 14,30”. Un appuntamento in videoconferenza, invece che “dal vivo”, resa obbligatoria dall’emergenza Coronavirus, tema del resto al centro dell’appuntamento in rete battezzato: “Covid-19 e Ripartenza: Che cosa (What)? Chi (Who)? Dove (Where)? Quando (When)? Perché (Why?”. “Un tema che si basa sulle 5 regole del giornalismo e i suoi punti chiave, allo scopo di ribadire l’importanza di attingere le informazioni da fonti reali e autorevoli e combattere le fake news che, in questo periodo, arrecano ancora più danni” spiega Pierluigi Bonora ripercorrendo le “tappe” del percorso che hanno portato a questa decisione. “Dopo aver annullato la tappa prestabilita di #FORUMAutoMotive, a marzo, e tentato inutilmente di spostarla alla fine di aprile, abbiamo fatto un’attenta riflessione: c’è lo smart-working? ci si parla in videoconferenza? alcuni eventi sono stati spostati dalla strada al web? E noi restiamo a guardare? Ecco allora la decisione di tenere una tappa speciale in streaming di #FORUMAutoMotive il prossimo 27 aprile dalle 14,30. Abbiamo battezzato l’evento “Italian Automotive Webinar”, in pratica dallo studio tv degli amici di Safe-Drive, a Peschiera Borromeo (ovviamente nel rispetto delle più rigorose norme di sicurezza e distanza in vigore) condurrò il tradizionale faccia a faccia con i rappresentanti della filiera. Il momento è delicato e #FORUMAutoMotive non poteva ignorare i gravissimi problemi che il Covid-19 sta causando all’automotive, mettendo a forte rischio la tenuta del “Sistema mobilità a motore. Più che una tavola rotonda, sarà un confronto aperto che vedrà protagonista in studio il presidente di Aci Milano, Geronimo La Russa, e collegato il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, Alessandro Galimberti, con interventi di AlixPartners, del Politecnico di Milano, di un responsabile di Anci Lombardia, dell’Ospedale Fatebenefratelli-Sacco di Milano e di un autorevole esperto in sicurezza stradale. Alle relazioni seguiranno i commenti dei vertici della filiera automotive collegati da tutta Italia,”, conclude Pierluigi Bonora, ricordando che la tappa speciale in streaming di #FORUIMAutoMotive” vedrà anche la proclamazione de “Il personaggio dell’anno, con la consegna del premio che “avverrà quando, ci auguriamo il più presto possibile, il Covid-19 sarà un ricordo”.