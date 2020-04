Camion liberi di circolare nei fine settimana, il 25 aprile e durante il ponte del 1 maggio

Gli autotrasportatori potranno circolare anche nei prossimi due fine settimana del mese e in occasione delle festività del 25 aprile e del ponte 1 maggio. Lo ha deciso il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, che ha firmato il decreto con cui viene prorogata la sospensione del divieto di circolazione per i mezzi pesanti per far fronte all’emergenza Coronavirus. Domenica 19, sabato 25 e domenica 26 aprile, venerdì 1 e domenica 3 maggio, i mezzi adibiti al trasporto cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, potranno dunque viaggiare sulle strade extraurbane. Resta ancora valida, e lo sarà fino a nuova disposizione governativa, la sospensione del divieto per i servizi di trasporto merci internazionale.