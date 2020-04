Metro, treni, pullman: impossibile pensare di poter viaggiare come prima dell’epidemia

La drammatica esperienza vissuta da milioni di italiani a causa dell’epidemia di Coronaviruis cambierà probabilmente moltissime abitudini di vita. A partire da quelle utilizzate per spostarsi. Ma come dire addio a metropolitane, pullman e tra, treni ma anche traghetti iperaffollati? È una delle risposte a cui si propone di dare una risposta il Mobility innovation tour, un percorso di convegni in varie città italiane con l’obiettivo di delineare le opportunità e le prospettive offerte dall’innovazione al mondo del trasporto pubblico, raccontando casi virtuosi, strategie, esperienze delle aziende di trasporto giunto quest’anno alla sua terza edizione, pronto a debuttare, il 23 aprile, nella versione “on line” (cliccate qui per registrarvi gratis) proprio a causa dell’epidemia. Continua a leggere→