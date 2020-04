Cambio pneumatici, sarà rinviato per evitare “code” dal gommista pericolose per il contagio?

Quest’anno, causa Coronavirus, gli italiani avranno un mese di tempo in più per effettuare il cambio delle gomme sostituendo il ‘treno”‘ invernale con quello estivo ? Dipende dalla risposta che il ministero per le Inftrastrutture e i trasporti vorrà dare alla domanda, fatta da Giordano Biserni, presidente dell’Asaps, l’Associazione amici sostenitori polizia stradale , di concedere con un decreto urgente un mese di deroga per consentire le attività in sicurezza. “L’emergenza Covid-19 colpisce anche una delle attività professionali primaverili piu’ tipiche come il cambio delle gomme dei veicoli”, spiega Giordano Biserni, “I gommisti si preparano a un superlavoro, ma nelle attività ordinarie programmate si sono inseriti i vari divieti del governo, tra cui quello di assembramento e di uscita di casa tranne che per ragioni di lavoro, per stato di necessita’ e per motivi di salute. I rischi di essere sanzionati per coloro che intendano andare a cambiare le gomme fino al prossimo 3 maggio sono elevati, considerati gli opportuni numerosi controlli in atto da parte delle forze di polizia statali e locali”. Per evitare possibili assembramenti di persone dai gommisti “dove si lavora in locali spesso piccoli e con poca areazione”, ecco dunque la richiesta di “un decreto urgente che permetta fino al 15 giugno di poter circolare in deroga”.